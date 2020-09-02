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Опытом развития туризма в Саратовской области поделятся на сахалинском форуме

Новости


С 30 августа по 4 сентября 2020 года на Сахалине проводится всероссийский молодежный патриотический форум «ОстроVa 2020».

Наш регион на мероприятии представляет специалист комитета по туризму Наталья Шустикова,

Работа на форуме организована по шести трекам – направлениям. Наталья участвует в треке «Острова впечатлений», посвященном развитию внутреннего регионального туризма.

Вместе с Натальей над этой задачей будет работать еще около ста человек из разных регионов страны, активных и неравнодушных к туризму сотрудников государственных органов, ВУЗов, туристических компаний, путешественников, предпринимателей, организаторов событийных мероприятий, краеведов, географов, тревэл-блогеров.

Основная задача туристической смены – генерация идей для развития туризма на Сахалине.

В рамках форума организованы панельные дискуссии, практические сессии, проектная работа в командах под руководством экспертов. Кроме этого, участники трека путешествуют, исследуют уже существующие туристические продукты Сахалина, разрабатывают рекомендации по их улучшению.

«Участие в форумах - это, прежде всего, обмен опытом, возможность «от первого лица» узнать подробности успешных туристических кейсов коллег из других регионов, поделиться своими наработками. Кроме того, это площадка для развития и отработки своих компетенций в организации мероприятий, командной работе, разработке турпродукта «с нуля» и его презентации. Конечно, форум не обходится без продуктивного нетворкинга, налаживания полезных деловых связей, которые впоследствии пригодятся для развития межрегионального туризма. Прошло всего 2 дня, а у меня уже много идей и вдохновения для развития туризма в Саратовской области. Особую гордость я испытываю за то, что наш региональный опыт развития туризма, туристической инфраструктуры и организации мероприятий вызывает неподдельный, «живой» интерес у коллег, и я с удовольствием делюсь информацией о том, как мы решаем вопросы туризма и меня радует, что эти идеи оказываются актуальными и применимыми, в том числе и для Сахалина», - поделилась впечатлениями Наталья Шустикова.
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