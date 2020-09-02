2 сентября 2020 СРЕДА
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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в сентябре в связи с ремонтом инфраструктуры

Новости


В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры в Саратовской области 2,4,6,12,14,16,18 сентября отменяется курсирование пригородных поездов № 6327 Пугачевск-1 – Ершов и № 6330 Ершов – Пугачевск-1.

В указанные дни пригородный поезд № 6328/6327 Балаково – Ершов будет следовать сокращённым маршрутом Балаково – Пугачевск-1, пригородный поезд № 6330/6329 Ершов – Балаково будет следовать сокращённым маршрутом Пугачевск-1 – Балаково.

Изменения в расписании пригородных поездов связаны с проведением работ по смене рельсов на перегонах Римско-Корсаковка – Разъезд 22 км и Разъезд 11 км – Разъезд 22 км в Саратовском регионе Приволжской железной дороги.

Приволжская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам на инфраструктуре и внимательно ознакомиться с расписанием указанных пригородных поездов.
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