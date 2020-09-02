Профилактический месячник для детей и подростков стартовал на ПривЖД в связи с началом нового учебного года

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В ходе месячника в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут проводиться уроки безопасности, профилактические рейды и акции. Их будут организовывать железнодорожники, сотрудники транспортной полиции, а также представители образовательных учреждений.Все мероприятия будут проходить с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в регионах и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено учебным заведениям, воспитанники которых попадали в происшествия на железной дороге. В случае невозможности организации очных встреч с учащимися будут проводиться онлайн-занятия.