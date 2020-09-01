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В Саратове проходит областной поэтический конкурс «Победа – одна на всех!»

Новости


Министерство культуры Саратовской области, Саратовское региональное отделение Союза писателей России, областная универсальная научная библиотека и Саратовский областной Дом работников искусств приглашают самодеятельных поэтов принять участие в областном поэтическом конкурсе «Победа – одна на всех!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2020 года.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте реготделения Союза писателей России pisatelisaratova.ru, Саратовского областного Дома работников искусств содри.рф, министерства культуры области mincult.saratov.gov.ru или в центральных библиотеках муниципальных районов на местах.
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