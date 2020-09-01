Ко Дню знаний областной киновидеоцентр запустил новый цикл мероприятий

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На официальном ютуб-канале учреждения уже опубликован первый блок цикла – познавательная программа о научном прогрессе и открытиях под названием «Кинопутешествие во времени: от пещерного человека до киборга».Во время онлайн-кинопутешествия школьники начальных классов «познакомятся» с первобытным человеком, узнают, как изобрели колесо, где и когда зародилась письменность.Программа сопровождается красочными фрагментами из художественных и анимационных мультфильмов и кинолент, которые позволят школьникам узнать историю формирования человеческих знаний и научной мысли от «пещерного человека» до наших дней.Посмотреть программу можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MfOsdebfJ5k.