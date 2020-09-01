1 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
16:21 | 01 сентября
В Саратове проходит областной поэтический конкурс «Победа – одна на всех!»
15:37 | 01 сентября
Ко Дню знаний областной киновидеоцентр запустил новый цикл мероприятий
14:45 | 01 сентября
Состоялась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Нижний Новгород
13:53 | 01 сентября
На Кубке России по бадминтону сборная Саратовской области будет выступать в новой форме
13:36 | 01 сентября
Снова в школу или Пандемия знаниям не помеха!
12:49 | 01 сентября
В Саратове появилась новая смотровая площадка
12:00 | 01 сентября
В Саратове обсудят вопросы качества жизни детей, страдающих заболеванием «Целиакия»
11:08 | 01 сентября
Начала работу отборочная комиссия «Киновертикали-2020»
10:08 | 01 сентября
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
09:00 | 01 сентября
На конкурс «Туристический сувенир» от Саратовской области подано 119 заявок
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Ко Дню знаний областной киновидеоцентр запустил новый цикл мероприятий

Новости


Ко Дню знаний Саратовский областной методический киновидеоцентр подготовил специальный цикл онлайн-мероприятий для школьников «Почему я люблю школу…».

На официальном ютуб-канале учреждения уже опубликован первый блок цикла – познавательная программа о научном прогрессе и открытиях под названием «Кинопутешествие во времени: от пещерного человека до киборга».

Во время онлайн-кинопутешествия школьники начальных классов «познакомятся» с первобытным человеком, узнают, как изобрели колесо, где и когда зародилась письменность.

Программа сопровождается красочными фрагментами из художественных и анимационных мультфильмов и кинолент, которые позволят школьникам узнать историю формирования человеческих знаний и научной мысли от «пещерного человека» до наших дней.

Посмотреть программу можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MfOsdebfJ5k.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код