Снова в школу или Пандемия знаниям не помеха!

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…Школа Нового Века города Энгельса, открывшаяся всего год назад, все также радует своей чистотой и новизной.Яркие, нарядные первоклашки с пышными букетиками цветов спешат на встречу со своей первой учительницей.Многие пришли не только с мамами и папами, но и с бабушками, и дедушками, и прочими многочисленными родственниками.Однако при входе на территорию учебного заведения их «поджидал» сюрприз - возле школы дежурил наряд милиции, сотрудники проверяли, в частности, школьные ранцы. Здесь выяснилось, что непосредственно к школе ученик может пройти в сопровождении лишь одного родителя. Мама или папа передавали ребенка классному руководителю, после чего были вынуждены покинуть территорию школы и ожидать ребенка за воротами. Удивительно, но общую атмосферу Дня знаний это совершенно не испортило, она все равно была праздничной. И персональная дезинфекция детей, и измерение температуры, а затем чествование первоклассников выпускниками в масках и перчатках прошли весьма буднично и, вместе с тем, весело – праздник все-таки!Прелести и неудобства обучения на дому саратовцы ощутили этой весной.– В первые две недели обучения на «дистанционке» было ощущение, что мы попали в ад, - рассказывает мама шестиклассника Наталья Филиппова. – Задания, их выполнение в срок, отчеты в оффлайн-режиме требовали серьезной личной самоорганизации и от сына Даниила, и от нас, родителей. Но постепенно всей семьей вошли в нужную колею, и в таком варианте общения с педагогами мы нашли свои плюсы. Экономится время на сборы, на дорогу в школу. И тем не менее очень ждали, что первого сентября ребенок выйдет в школу в «классическом» режиме.Стоит отметить, что из-за пандемии была изменена и форма итоговой аттестации выпускников. Основной государственный экзамен для выпускников 9 классов был отменен. Единый госэкзамен также не сдавали те школьники, которые не планировали поступать в вузы. Аттестаты им были выданы на основании итоговых оценок за год. Во время самих ЕГЭ соблюдались строгие меры безопасности: на входе организаторам и участникам экзаменов измеряли температуру, аудитории предварительно дезинфицировали, учащихся рассаживали подальше друг от друга для соблюдения «социальной дистанции».В период летних каникул родители не были до конца уверены, начнется ли учебный год в привычном формате. Сомнения обусловлены тем, что в области не снижался суточный прирост зараженных коронавирусом. В области не спешили снимать ограничения, введенные из-за пандемии. Запрет на проведение массовых мероприятий, к примеру, сохраняется до 7 сентября. Тем не менее, постановлением регионального правительства запрет на работу учреждений, подведомственных министерству образования области, снят с 27 августа. Еще раньше стало известно, что школьники на занятия все-таки выйдут. Постепенно оговаривалось, какие правила будут действовать в учебных заведениях. Так, Минпросвещения РФ изначально заявляло, что школьные учителя в новом учебном году будут обязаны носить маски в целях профилактики коронавируса, для учащихся же они не обязательны. Позже в федеральном министерстве рассказали, что региональные и местные власти сами будут решать, обязывать ли преподавателей носить маски или нет.Ясность внесла заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова, которая подчеркнула, что в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению COVID-19 каждая школа с 1 сентября должна работать с учетом профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором и Минпросвещения России. Многие из этих правил были отработаны в ходе проведения ЕГЭ-2020. По словам чиновницы, за день до начала работы каждая школа должна подать уведомление в территориальное управление Роспотребнадзора о начале образовательного процесса. В числе основных требований к школам - проведение ежедневных генеральный уборок перед открытием, организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с измерением температуры учащихся и с недопущением скопления детей при входе. Кроме того, будет усилен дезинфекционный режим, соблюдение правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах). Кроме того, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Занятия в актовом, спортивном залах или в библиотеке будут проводиться только для одного класса. Процесс обучения каждого класса будет организован по специально разработанному расписанию уроков, чтобы дети из разных классов не пересекались до начала занятий и во время перемен. Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации будет ограничен доступ в школы родителей: они смогут зайти в здание только в случае необходимости. Родительские собрания пока будут проходить в режиме онлайн.- Традиционных линеек 1 сентября не будет, - сообщила Ирина Седова на своей странице в «Instagram». - Классные часы в этот день пройдут в школах и будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со всей внимательностью и осторожностью прошу педагогов организовать первые классные часы - допускать скопления детей нельзя.Региональные же власти должны были определить, будет ли в школах действовать масочный режим. По словам зампреда Седовой, саратовских учителей медицинские маски носить не обяжут. Использовать маски и перчатки будет только персонал пищеблока.27 августа на заседании регионального правительства и.о. министра образования области Елена Нерозя доложила о готовности образовательных организаций области к новому 2020/2021 учебному году в условиях распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, всего 1 сентября в области откроются 875 школ, за парты сядут 250 тысяч детей, в том числе 26 тысяч первоклассников.Также Елена Нерозя отметила, что 25 августа Постановлением правительства области № 727-П утвержден очный режим обучения в образовательных организациях области.- Напомню, детские сады в полном объеме работают с 12 августа, - отметила она. - Особое внимание уделяется вопросам безопасности и обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. В школах будет обеспечено обязательное проведение противоэпидемиологических мероприятий. Фактически прием обучающихся будет распределен на классы с интервалом 15-20 минут. В школах с контингентом от 500 человек используются все имеющиеся входы. Школы работают по договору с учреждениями здравоохранения. На сегодняшний день достигнута договоренность, что с 1 по 14 сентября в каждой организации ежедневно будет присутствовать медработник. В дальнейшем работа будет выстроена в зависимости от эпидемиологической ситуации.Также и.о. министра отметила, что средства для обработки поверхностей и уборки помещений на сентябрь закуплены в полном объеме. За счет сложившейся экономии от оздоровительной кампании органами местного самоуправления на приобретение средств защиты от COVID-19 привлечено 65,6 млн. рублей. Кроме того, в организации переданы 955 обеззараживателей воздуха и 66 бесконтактных термометров, приобретенных для проведения ЕГЭ, а также 1840 бесконтактных термометров от территориальных избирательных комиссий.- В этом году 1 сентября пройдут тематические уроки на тему: «Год памяти и славы! Год – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» в торжественной обстановке по классам. Мероприятия в таком формате проводятся для исключения массовости и минимизации рисков распространения инфекции. Ведь главное это здоровье всех участников образовательных отношений, - отметила Елена Нерозя.