Состоялась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Нижний Новгород

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Деловая программа поездки была очень насыщенной. В первый в Торгово-промышленной палате прошли переговоры саратовских предпринимателей с бизнес-сообществом Нижнего Новгорода в формате b2b. На второй день делегация посетила Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства, которое курирует деятельность территориальных кластеров и оказывает содействие в их развитии.Также участники мероприятия посетили Технопарк «Анкудиновка», отраслевая специализация которого — информационные и коммуникационные технологии, приборостроение, машиностроение, электронная техника, химические и биомедицинские технологии, а также разработка новых материалов.