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В Саратове обсудят вопросы качества жизни детей, страдающих заболеванием «Целиакия»

Новости


2 сентября 2020 года в 14.00 состоится круглый стол по теме «Вопросы качества жизни детей, страдающих заболеванием «Целиакия» на базе Саратовской государственной юридической академии (Саратов, ул. Чернышевского, 104).

На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы, связанные с улучшением качества жизни детей, страдающих этим заболеванием, особенности питания, в том числе его организации в образовательных учреждениях области, а также возможность предоставления мер социальной поддержки.

В совещании планируется участие, федеральных органов государственной власти, органов государственной исполнительной власти, Правительства Саратовской области, родителей детей, страдающих заболеванием «Целиакия».

Ответственный – помощник уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Шпанкова Ирина Владимировна – тел.: 8-909-338-78-56.