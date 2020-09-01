В Саратове обсудят вопросы качества жизни детей, страдающих заболеванием «Целиакия»

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На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы, связанные с улучшением качества жизни детей, страдающих этим заболеванием, особенности питания, в том числе его организации в образовательных учреждениях области, а также возможность предоставления мер социальной поддержки.В совещании планируется участие, федеральных органов государственной власти, органов государственной исполнительной власти, Правительства Саратовской области, родителей детей, страдающих заболеванием «Целиакия».Ответственный – помощник уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Шпанкова Ирина Владимировна – тел.: 8-909-338-78-56.