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Начала работу отборочная комиссия «Киновертикали-2020»

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31 августа начала работу отборочная комиссия открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

В этом году в состав отборочной комиссии вошли исполнительный директор фестиваля Ирина Бережная, председатель правления регионального отделения Союза кинематографистов РФ Любовь Бурина, художественный руководитель «Киновертикали» и председатель общественной организации «Саратовская кинотраектория» Ирина Шатылко, режиссер документального кино Таисия Никитина, кинооператор Юрий Попов, руководитель регионального отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова, кинематографисты из Свердловской области - руководитель мультстудии «Самолет» Наталья Захарова, руководитель мультстудии «Рыжий кот» Вера Черепанова и другие.

На первом заседании профессиональные кинематографисты отобрали фильмы в номинации «Визуальные эффекты в киноработах о Великой Отечественной войне».

Члены комиссии пришли к общему мнению, что, несмотря на новый формат, юные авторы «уловили» суть, поэтому большинство фильмов участников прошли в конкурсную программу. По итогам первого заседания были особо отмечены следующие работы:

- фильм «Главный парад» творческой группы из г. Чехов Московской области. По сюжету современные школьники фантастическим способом «попадают» в тревожное время Великой Отечественной войны;

- фильм «Детский альбом» воспитанницы детской школы искусств им. В.В. Ковалева, г. Саратов Екатерины Пустовой. О своей работе автор говорит так: «Среди множества фотографий детей, рожденных в годы Великой Отечественной войны, автор нашла маленькую девочку. Ей, этой грустной и лишенной детства малышке, режиссер нарисовал один яркий день без войны»;

- фильм «Хроники памяти» творческой группы гимназии №34, г. Саратов. Гимназисты, используя фото своих прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну, озвучивают от их лица основные этапы героической биографии, рассказывают о сражениях этой кровопролитной войны.

Заседания комиссии продлятся до 4 сентября – по итогам работы профессиональные кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые пройдут в конкурсную программу фестиваля.

Напомним, в рамках номинации «Визуальные эффекты в киноработах о Великой Отечественной войне» юным киноавторам предстояло создать видеоролики на тему «Война глазами детей», применяя визуальные эффекты.