1 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
16:21 | 01 сентября
В Саратове проходит областной поэтический конкурс «Победа – одна на всех!»
15:37 | 01 сентября
Ко Дню знаний областной киновидеоцентр запустил новый цикл мероприятий
14:45 | 01 сентября
Состоялась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Нижний Новгород
13:53 | 01 сентября
На Кубке России по бадминтону сборная Саратовской области будет выступать в новой форме
13:36 | 01 сентября
Снова в школу или Пандемия знаниям не помеха!
12:49 | 01 сентября
В Саратове появилась новая смотровая площадка
12:00 | 01 сентября
В Саратове обсудят вопросы качества жизни детей, страдающих заболеванием «Целиакия»
11:08 | 01 сентября
Начала работу отборочная комиссия «Киновертикали-2020»
10:08 | 01 сентября
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
09:00 | 01 сентября
На конкурс «Туристический сувенир» от Саратовской области подано 119 заявок
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове появилась новая смотровая площадка

Новости


Новая смотровая площадка находится в одном из самых живописных мест Саратова – парке Победы на Соколовой горе. Оттуда открывается один из лучших видов на город, Волгу и мост. Находится она на месте старой смотровой площадки за «Национальной деревней».

Здесь смонтированы новые декоративные конструкции похожие на крылья, установлены лавочки, освещение, ограждение, а также велопешеходная дорожка.

Оценить своими глазами новую площадку уже можно, но работы по озеленению территории еще не выполнены до конца. По проекту планируется высадка кустарников и мавританских газонов.

«В Саратове появилось еще одно замечательное, благоустроенное и комфортное место для отдыха доступное каждому. Радует, что на территории много лавочек в том числе под навесом, можно будет скрыться от знойного солнца днем, а вечером увидеть потрясающий закат. Стоит отметить, что на территории установлены ограждения, что сделает безопасным пребывание детей на площадке. На самое завораживающее это, конечно, вид. Как с открытки! На просторы города и Волги. Теперь, это место станет обязательным к посещению не только для горожан, но и для туристов, которые смогут оставить на память о Саратове замечательные панорамные фотографии города», - прокомментировала новость председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.