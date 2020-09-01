В Саратове появилась новая смотровая площадка

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Здесь смонтированы новые декоративные конструкции похожие на крылья, установлены лавочки, освещение, ограждение, а также велопешеходная дорожка.Оценить своими глазами новую площадку уже можно, но работы по озеленению территории еще не выполнены до конца. По проекту планируется высадка кустарников и мавританских газонов.«В Саратове появилось еще одно замечательное, благоустроенное и комфортное место для отдыха доступное каждому. Радует, что на территории много лавочек в том числе под навесом, можно будет скрыться от знойного солнца днем, а вечером увидеть потрясающий закат. Стоит отметить, что на территории установлены ограждения, что сделает безопасным пребывание детей на площадке. На самое завораживающее это, конечно, вид. Как с открытки! На просторы города и Волги. Теперь, это место станет обязательным к посещению не только для горожан, но и для туристов, которые смогут оставить на память о Саратове замечательные панорамные фотографии города», - прокомментировала новость председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.