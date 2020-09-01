1 сентября 2020 ВТОРНИК
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В Саратове проходит областной поэтический конкурс «Победа – одна на всех!»
15:37 | 01 сентября
Ко Дню знаний областной киновидеоцентр запустил новый цикл мероприятий
14:45 | 01 сентября
Состоялась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Нижний Новгород
13:53 | 01 сентября
На Кубке России по бадминтону сборная Саратовской области будет выступать в новой форме
13:36 | 01 сентября
Снова в школу или Пандемия знаниям не помеха!
12:49 | 01 сентября
В Саратове появилась новая смотровая площадка
12:00 | 01 сентября
В Саратове обсудят вопросы качества жизни детей, страдающих заболеванием «Целиакия»
11:08 | 01 сентября
Начала работу отборочная комиссия «Киновертикали-2020»
10:08 | 01 сентября
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
09:00 | 01 сентября
На конкурс «Туристический сувенир» от Саратовской области подано 119 заявок
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратовском районе будет временно закрыт переезд

Новости


Водителей просят заранее выбрать альтернативный маршрут.

По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 8:00 до 20:00 3 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – ст. Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – пос. Красный Текстильщик в Саратовском районе). Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км перегона Примыкание – ст. Багаевка (пересечение с автодорогой ст. Багаевка – пос. Александровка).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.