В Саратовском районе будет временно закрыт переезд

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По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 8:00 до 20:00 3 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – ст. Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – пос. Красный Текстильщик в Саратовском районе). Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км перегона Примыкание – ст. Багаевка (пересечение с автодорогой ст. Багаевка – пос. Александровка).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.