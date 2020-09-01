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На конкурс «Туристический сувенир» от Саратовской области подано 119 заявок
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На конкурс «Туристический сувенир» от Саратовской области подано 119 заявок

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Всего на окружной этап Приволжского федерального округа подано 977 заявок из 12 регионов страны.

По информации комитета по туризму области, от нашего региона в конкурсе участвует 119 сувениров. Наибольшее количество заявлено в номинациях: «Сувенир региона», «Сувенир города», «Сувенир турмаршрута», «Сувенир события», «Сувенир-игрушка».

Больше всего заявок поступило от авторов и производителей из Саратова, среди районов лидируют Пугачевский и Марксовский.

Экспертный совет конкурса уже приступил к дистанционной оценке работ. Авторы, чьи изделия пройдут предварительный отбор, будут приглашены к участию в финале окружного этапа конкурса, который пройдет 25-26 сентября в Екатеринбурге в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал.