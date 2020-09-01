На конкурс «Туристический сувенир» от Саратовской области подано 119 заявок
Всего на окружной этап Приволжского федерального округа подано 977 заявок из 12 регионов страны.
По информации комитета по туризму области, от нашего региона в конкурсе участвует 119 сувениров. Наибольшее количество заявлено в номинациях: «Сувенир региона», «Сувенир города», «Сувенир турмаршрута», «Сувенир события», «Сувенир-игрушка».
Больше всего заявок поступило от авторов и производителей из Саратова, среди районов лидируют Пугачевский и Марксовский.
Экспертный совет конкурса уже приступил к дистанционной оценке работ. Авторы, чьи изделия пройдут предварительный отбор, будут приглашены к участию в финале окружного этапа конкурса, который пройдет 25-26 сентября в Екатеринбурге в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал.