Глава ГК «Каракан Инвест» Георгию Краснянскому получил высокую награду Правительства РФ
Председателю совета директоров ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» Георгию Краснянскому вручен диплом о присуждении премии Правительства РФ 2019 года в области науки и техники и почетный знак лауреата премии. Премия вручена также группе специалистов за разработку и реализацию механизмов структурной перестройки и технологического развития угольной промышленности РФ в период с 1994 по 2018 гг. Торжественная церемония вручения награды состоялась 29 августа 2020 года в Москве на расширенном заседании Президиума Академии горных наук, Коллегии Высшего горного Совета и отделения наук о Земле РАН.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вручавший награды, назвал настоящим гражданским подвигом работу людей, которые увидели в начале 90-хгодов необходимость и перспективы реструктуризации угольной промышленности, спроектировали процесс, выстроили работающую схему и достигли больших результатов, сформировав группу единомышленников.