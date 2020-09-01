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Глава ГК «Каракан Инвест» Георгию Краснянскому получил высокую награду Правительства РФ

Новости
Глава ГК «Каракан Инвест» Георгию Краснянскому получил высокую награду Правительства РФ


Председателю совета директоров ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» Георгию Краснянскому вручен диплом о присуждении премии Правительства РФ 2019 года в области науки и техники и почетный знак лауреата премии. Премия вручена также группе специалистов за разработку и реализацию механизмов структурной перестройки и технологического развития угольной промышленности РФ в период с 1994 по 2018 гг. Торжественная церемония вручения награды состоялась 29 августа 2020 года в Москве на расширенном заседании Президиума Академии горных наук, Коллегии Высшего горного Совета и отделения наук о Земле РАН.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вручавший награды, назвал настоящим гражданским подвигом работу людей, которые увидели в начале 90-хгодов необходимость и перспективы реструктуризации угольной промышленности, спроектировали процесс, выстроили работающую схему и достигли больших результатов, сформировав группу единомышленников.