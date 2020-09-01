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В интернете стартовал 6-й эпизод реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»

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В интернете стартовал 6-й эпизод реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»


В 6-м эпизоде реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить», стартовавшем на YouTube-канале «TO REMEMBER» и в соцсетях, участникам была поставлена задача сделать плот из плащ-палаток и переправиться через реку Осугу. В новой серии «Военные хитрости» инженер Андрей Медведев, фитнес-тренер Всеволод Толокнов и программист Эрик Романов должны были форсировать водную преграду так же, как и во время Великой Отечественной войны однажды сделали солдаты по инициативе старшего лейтенанта Просянюка, а потом использовали способ многие военные, в том числе при переправах через Волгу и Днепр.

Участники шоу имели в распоряжении плащ-палатки, жерди, сено и веревки. За три часа следовало построить плот, переправиться через реку, забрать «груз» и вернуться. Ситуацию серьезно осложнил дождь. Как рассказал после съемок Андрей Медведев, участникам было очень непросто – сводило руки, в глаза попадала пыль, дождь тоже сильно мешал. Но им стало понятно – переправляться через реку во время войны было во много раз сложнее и опаснее.

Эпизод с переправой снимали подо Ржевом, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои, а недавно открыт мемориал Советскому солдату. Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» создано с целью рассказать молодому поколению о событиях Великой Отечественной войны.