В интернете стартовал 6-й эпизод реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»

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Участники шоу имели в распоряжении плащ-палатки, жерди, сено и веревки. За три часа следовало построить плот, переправиться через реку, забрать «груз» и вернуться. Ситуацию серьезно осложнил дождь. Как рассказал после съемок Андрей Медведев, участникам было очень непросто – сводило руки, в глаза попадала пыль, дождь тоже сильно мешал. Но им стало понятно – переправляться через реку во время войны было во много раз сложнее и опаснее.Эпизод с переправой снимали подо Ржевом, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои, а недавно открыт мемориал Советскому солдату. Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» создано с целью рассказать молодому поколению о событиях Великой Отечественной войны.