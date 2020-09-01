В России дополнительные занятия стали доступны меньшему количеству детей

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В России велика доля платных услуг в сфере дополнительного образования. С 2019 года она увеличилась с 62 до 63%. Бесплатно сегодня в кружках занимается лишь каждый пятый ребенок. Совсем не ходят на дополнительные занятия 40% сельских детей и 26% городских. Родители-участники опроса назвали главной причиной невозможности отправить детей в секции и кружки недостаточное количество денежных средств. В среднем стоимость одного кружка за последний год выросла с 2230 до 2760 рублей в месяц. Все кружки, в которые ходит ребенок, полностью оплачивают 48% состоятельных семей и 25% семей с небольшим доходом. По состоянию здоровья не посещают дополнительные занятия 3% ребят – для 50% из них необходим индивидуальный педагог.Чтобы решить проблему оплаты дополнительного образования детей, в 42 регионах России используются именные сертификаты. Они позволяют детям бесплатно заниматься в выбранных семьей кружках и секциях. Любовь Духанина, зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», рассказала, что специалисты продолжают работать над распространением инструмента персонифицированного финансирования. Это позволит сократить нагрузку на семейные бюджеты и сделать дополнительное образование более доступным.