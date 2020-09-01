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Саратовские читатели отдают предпочтение бумажным книгам

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Комитет по региональному развитию Российского книжного союза совместно с Издательской группой «Эксмо-АСТ» провели очередное мониторинговое исследование уровня читательской активности населения регионов России.

По информации Приволжской книжной палаты области, в исследовании приняло участие более 800 жителей разных муниципальных образований региона. Общую координацию исследования выполняла Приволжская книжная палата при активном участии правительства региона и министерства культуры области.

Результаты исследования показали, что 51% жителей региона, принявших участие в опросе, ежегодно читают от 10 книг в год, что, в свою очередь, почти на 10% больше, чем в соседней Пензенской области. При этом в обоих регионах основная доля жителей отдает предпочтение традиционным, бумажным книгам (83,2 % в Саратовской и 82,5% в Пензенской области). На долю цифровых изданий – электронных и аудиокниг, приходится практически одинаковый процент – 14,1% и 2,5% против 14,8% и 2,6% соответственно.

В числе основных мотивов, побуждающих к чтению, отмечена любовь к чтению, восприятие его как основного спутника отдыха (49,8%). Также респонденты указали на важность чтения как способа развития человека, с таким мнением согласилось 40% опрошенных (более 300 человек).

Подавляющее большинство участников исследования обращается к услугам городских библиотек - 41,3% опрошенных являются их постоянными посетителями. Важно отметить, что, к примеру, в Пензенской области этот показатель – всего 25,7%. В этом регионе основным источником книг является книжный магазин, с чем согласилось 27% участников исследования. В Саратовской области данный показатель оказался на уровне 20,9%. Доля электронных изданий еще ниже – 15,3%.

Основными препятствиями читать больше снова оказалась высокая занятость и недостаточность свободного времени – 77,4%. Данный показатель лидирует во всех регионах, где проводилось данное исследование. Кроме того, по оценкам опрошенных, на сегодняшний день сохраняются проблемы недостаточного библиотечного фонда муниципальных образований региона и отсутствие возможности часто приобретать книги (15,3% и 14,4%).