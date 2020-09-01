Разработки вариативных образовательных программ представят преподаватели русского языка и родных языков

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Заявки и конкурсные материалы принимаются с 1 по 30 сентября 2020 года в электронном виде на сайте оператора конкурса. После регистрации участнику становится доступна форма заявки. Также на сайте есть полная информация об условиях конкурса, этапах его проведения и номинациях. По окончании конкурса, итоги которого будут опубликованы на сайте ООО «Верконт Сервис», все участники получат сертификаты и благодарственные письма, а победтьители в каждой номинации – диплом и приз.