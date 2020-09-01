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Разработки вариативных образовательных программ представят преподаватели русского языка и родных языков
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Разработки вариативных образовательных программ представят преподаватели русского языка и родных языков

Новости
Разработки вариативных образовательных программ представят преподаватели русского языка и родных языков


Министерство просвещения Российской Федерации объявляет конкурс разработок вариативных образовательных программ преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов РФ, реализующих образовательные программы по укрупненной группе профессий и специальностей «44.00.00 Образование и педагогические науки». Основная цель конкурса – выявить, обобщить и отобрать лучшие вариативные образовательные программы преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов РФ. Оператором события является ООО «Верконт Сервис».

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 1 по 30 сентября 2020 года в электронном виде на сайте оператора конкурса. После регистрации участнику становится доступна форма заявки. Также на сайте есть полная информация об условиях конкурса, этапах его проведения и номинациях. По окончании конкурса, итоги которого будут опубликованы на сайте ООО «Верконт Сервис», все участники получат сертификаты и благодарственные письма, а победтьители в каждой номинации – диплом и приз.