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На ДК "Тантал" появилась выставка "Театр оперы и балета"

Новости / Культура
На ДК "Тантал" появилась выставка "Театр оперы и балета"


Об этом на своей странице в социальной сети "Instagram" сообщила министр культуры области Татьяна Гаранина.

"Саратовский академический театр оперы и балета продолжает готовить Новую сцену к открытию 218-го театрального сезона, - отметила Татьяна Анатольевна. - Новая сцена будет основной площадкой театра на период проведения реконструкционных работ Исторического здания. Вчера на фасаде Новой сцены был завершен монтаж стилизованной вывески с названием и логотипом театра. Вывеска соответствует фирменному стилю театра и гармонично вписывается в территориальный брендинг города".

По словам министра, в данный момент в здании Новой сцены ведется репетиционная деятельность с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Подготовлена сценическая зона, зрительный зал, оркестровая яма, административные помещения. Так же продолжаются работы по благоустройству окружающей территории, внедрении в фасад здания фирменных элементов театра.

Татьяна Гаранина также напомнила, что даты открытия театров для посетителей будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.