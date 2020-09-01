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В Саратове пройдет квест о вкладе СССР в окончание Второй мировой войны
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В Саратове пройдет квест о вкладе СССР в окончание Второй мировой войны

Новости


Принять участие в нем можно будет на сайте волонтерыпобеды.рф.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, 2 сентября в ходе квеста «Дальневосточная Победа» каждый житель Саратова сможет узнать о завершающем этапе Второй мировой войны. Объединившись в команды, участники выполнят задания, связанные с подвигами советских воинов на Дальнем Востоке.

Принять участие в квесте можно будет на сайте волонтерыпобеды.рф. Рекомендуемый возраст игроков – 12 лет и старше. Каждый участник проекта сможет познакомиться с фактами и событиями боевых действий на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.

В министерстве напомнили, что квесты Победы – это современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. В командной игре участники выполняют задания, связанные одной темой– их основу составляют подлинные факты, проверенные профессиональными историками, и уникальные рассекреченные архивные документы.