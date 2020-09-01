Саратовское предприятие производило асфальтобетон без соответствующей лицензии

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По информации пресс-службы ведомства, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что возглавляемая указанным лицом организация зарегистрирована в Ростехнадзоре как опасный производственный объект, в связи с чем должна иметь соответствующую лицензию. Однако по причине неудовлетворительного технического состояния опасного производственного объекта в Ростехнадзоре лицензия не получена."Имея умысел на получение дохода в особо крупном размере, директор компании продолжил осуществлять деятельность по производству и реализации асфальтобетонной смеси на территории Саратовской области без оформления предусмотренной законодательством лицензии", - отметили в УФСБ.На основании полученных материалов в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере». Максимальная санкция по указанной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.