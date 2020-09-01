1 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
20:35 | 31 августа
Глава ГК «Каракан Инвест» Георгию Краснянскому получил высокую награду Правительства РФ
17:13 | 31 августа
В интернете стартовал 6-й эпизод реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
16:03 | 31 августа
Саратовские читатели отдают предпочтение бумажным книгам
14:44 | 31 августа
В России дополнительные занятия стали доступны меньшему количеству детей
14:28 | 31 августа
Разработки вариативных образовательных программ представят преподаватели русского языка и родных языков
13:43 | 31 августа
На ДК "Тантал" появилась выставка "Театр оперы и балета"
12:30 | 31 августа
В Саратове пройдет квест о вкладе СССР в окончание Второй мировой войны
11:19 | 31 августа
Саратовское предприятие производило асфальтобетон без соответствующей лицензии
10:07 | 31 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой
09:00 | 31 августа
Особый противопожарный режим в лесах области продлится до 30 сентября
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовское предприятие производило асфальтобетон без соответствующей лицензии

Новости / ЧП


Противоправная деятельность руководителя предприятия выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

По информации пресс-службы ведомства, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что возглавляемая указанным лицом организация зарегистрирована в Ростехнадзоре как опасный производственный объект, в связи с чем должна иметь соответствующую лицензию. Однако по причине неудовлетворительного технического состояния опасного производственного объекта в Ростехнадзоре лицензия не получена.

"Имея умысел на получение дохода в особо крупном размере, директор компании продолжил осуществлять деятельность по производству и реализации асфальтобетонной смеси на территории Саратовской области без оформления предусмотренной законодательством лицензии", - отметили в УФСБ.

На основании полученных материалов в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере». Максимальная санкция по указанной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.