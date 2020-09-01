Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой

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Несмотря на то, что саратовцы приехали в соседний город в ранге фаворита, матч для них сложился непросто. Если первый тайм наша команда провела достаточно уверенно, то во втором хозяева продемонстрировали боевой настрой и перехватили инициативу, поведя в счете с разницей в три мяча. В действиях гостей в какой-то момент чувствовалась некоторая растерянность, однако ближе к концу встречи они восстановили лидерство и одержали победу со счетом 25:22.Следующий матч "СГАУ-Саратов" проведет на домашней площадке 2 сентября. Команде предстоит встреча с таганрогским клубом "Донские казаки - ЮФУ".