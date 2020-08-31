Лидером рейтинга самых успешных женщин России по версии Forbes остается в 15-й раз Елена Батурина

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Лидерство Елены Батуриной в престижном списке не случайно. Она, являясь международным предпринимателем, умело ведет бизнес по самым разным направлениям. Устойчивый рост ее состояния начался в 2011 году, когда она продала в России компанию «Интеко». Сегодня сфера строительства представлена в ее деятельности крупным проектом в Лимассоле на Кипре, где ее инвестиционная группа в 2019 году начала возведение элитного жилого комплекса Symbol Residence более чем за €40 млн. Также Елена Батурина активно занимается инвестированием в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России, Казахстане, Евросоюзе и США; немецкая инжиниринговая компания развивает мембранное строительство. Успешно предпринимательница ведет гостиничный бизнес в Чехии, Ирландии и России, а также бизнес в сфере возобновляемой энергетики.В 2020 году имя Елены Батуриной достаточно часто упоминалось в связи с судебным разбирательством, инициированным ее братом Виктором. Официальный банкрот, он уже не первый раз пытается получить денежную компенсацию за долю в «Интеко». Но и в этот раз Батурина сумела выиграть все суды. Скандал не помешал ей сохранить лидерство в рейтинге Forbes.В тройку богатейших российских женщин, помимо Елены Батуриной, вошли также Татьяна Бакальчук и Екатерина Федун. Бакальчук, владелица и генеральный директор Wildberries, стала второй женщиной-миллиардером в России с состоянием в $1,1 млрд. Екатерина Федун получила состояние от отца, совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. По сообщениям Forbes, общее состояние самых богатых россиянок достигло рекордной для России отметки в $10,7 млрд.