Школьники обрасти примут участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать»

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Трансляция урока, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет проводиться на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» в 12.00 по московскому времени.По информации министерства образования области, в этом году 1 сентября мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом эпидемиологический ситуации в регионе. Первый тематический урок «Год памяти и славы! Год – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» для обучающихся проведут в торжественной обстановке по классам.