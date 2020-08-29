29 августа 2020 СУББОТА
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15:40 | 28 августа
Саратовское предприятие вошло в число победителей Первого национального рейтинга диверсификации деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»
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Саратовское предприятие вошло в число победителей Первого национального рейтинга диверсификации деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»

Новости
Саратовское предприятие вошло в число победителей Первого национального рейтинга диверсификации деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»

Об этом на своей страницы в социальной сети "Instagram" сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Награждение прошло в рамках работы конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов». Одним из победителей престижного конкурса стало предприятие АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева. Завод специализируется на разработке и производстве датчиков, сигнализаторов, манометров, систем измерения давления и датчиков температуры для работы в сложных условиях эксплуатации на объектах авиационной, ракетно-космической и морской техники.

"Правильные управленческие решения, умение работать на перспективу и грамотное видение экономических процессов позволили предприятию переориентировать часть выпускаемой продукции для гражданского назначения, - отметил Александр Стрелюхин. - Среди организаций военно-промышленного комплекса АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева вошло в группу тех, кто по совокупности показателей демонстрирует лучшие практики по диверсификации производства".