Саратовское предприятие вошло в число победителей Первого национального рейтинга диверсификации деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»

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Награждение прошло в рамках работы конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов». Одним из победителей престижного конкурса стало предприятие АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева. Завод специализируется на разработке и производстве датчиков, сигнализаторов, манометров, систем измерения давления и датчиков температуры для работы в сложных условиях эксплуатации на объектах авиационной, ракетно-космической и морской техники."Правильные управленческие решения, умение работать на перспективу и грамотное видение экономических процессов позволили предприятию переориентировать часть выпускаемой продукции для гражданского назначения, - отметил Александр Стрелюхин. - Среди организаций военно-промышленного комплекса АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева вошло в группу тех, кто по совокупности показателей демонстрирует лучшие практики по диверсификации производства".