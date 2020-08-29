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В Балашове появится арт-объект «Арбузное дерево»

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В городе продолжаются работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды»).

По информации министерства строительства и ЖКХ области, в его рамках преображаются четыре общественные территории: сквер на улице Энтузиастов, проспект Космонавтов, территории на пересечении улицы Энтузиастов с проспектом Космонавтов и с Саратовским шоссе. Их объединят в единое социокультурное пространство.

В частности, на проспекте Космонавтов для местных жителей оборудуют места для отдыха с настольными играми, детскую площадку и круговую площадку с четырьмя теневыми навесами. На улице Энтузиастов появятся скейт-парк и площадка с воркаутом для активной молодежи. Также на территории смонтируют остановочный павильон для транспорта. А на пересечении Саратовского шоссе и улицы Энтузиастов будет установлен арт-объект «Арбузное дерево» с элементами архитектурной подсветки.

Также по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в Балашове благоустроили десять дворовых территорий на улицах Привокзальной, Маркса, 30 лет Победы, Ленина, Энгельса, Менделеева, в переулке Грейдерном. Во дворах заасфальтированы дорожки, установлены бордюры, уличное освещение и лавочки.