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В Саратове откроется Шестая межрегиональная академическая передвижная выставка «Красные ворота / Против течения»

Новости / Культура


Она будет экспонироваться с 3 по 17 сентября в Радищевском музее (ул.Первомайская, 75) и галерее искусств «Эстетика» (ул. Вольская, 14).

Саратов принимает эстафету академического проекта. В 2020 году Шестая межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные ворота / Против течения» впервые стартовала в Москве. Торжественное открытие состоялось

По информации организаторов, в основу масштабного исследовательского проекта положена методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, создавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках» (1658). Задача организаторов - через произведения художников начала XXI века отобразить многообразие окружающего мира, исследовать современный арт-процесс.

В 2020 году в формате проведения выставки-конкурса рассматриваются произведения на следующие 10 тем-объектов: Механизмы и приборы, Оружие, Игрушки и куклы, Колесо, Средства перемещения, Дом, Город, Интерьер, Отражения, Крылья.

В конкурсе приняли участие представители из 20 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, 11 регионов Приволжского федерального округа, приглашенные художники с Юга России, Калининграда, Эстонии.

Руководителем проекта Константином Худяковым и кураторской группой рассмотрено более 600 заявок от художников, более 5000 произведений (живопись, графика, скульптура, цифровое искусство, фотография). Экспертным советом в данный проект отобрано более 600 работ в арт-энциклопедию, 250 - в передвижную выставку (Москва-Саратов-Тольятти-Саранск-Казань-Киров).

В проекте участвует более 30 саратовских художников, пять из них в 2020 году стали лауреатами Премии имени К.С.Петрова-Водкина, учрежденной региональным правительством и министерством культуры области в содружестве с Российской академией художеств с целью поддержки талантливых авторов в области современного изобразительного искусства.