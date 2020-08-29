В Саратовской области открылся пункт всего необходимого проката для ухода за детьми до трех лет

просмотров: 159

По информации министерства труда и социальной защиты области, первый пункт проката заработал в центре «Семья» Балашовского района. Здесь жители, воспитывающие детей раннего возраста, могут бесплатно взять на время детскую мебель, товары для домашнего обихода и ухода за ребенком. Среди них детские кроватки, ванночки для купания новорожденных, рюкзаки-кенгуру, ходунки, прогулочные коляски-трансформеры, стульчики для кормления, велосипеды, санки, манежи, матрасы, массажные мячи, пеленальные столики."Аналогичные пункты в рамках нацпроекта «Демография» планируется открыть и в других районах области, - отметили в министерстве. - Планируется, что в 2021 году прокат технических средств, мебели и предметов быта для семей с детьми откроется на базе Балаковского центра социальной помощи семье и детям, в 2022 году – в центре «Семья» Саратова.