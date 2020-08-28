28 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
11:20 | 28 августа
На улице Тархова была установлена модель прославленного истребителя И-16
10:09 | 28 августа
Во всех школах области будут организованы «Уроки Второй мировой»
09:00 | 28 августа
На направлении Саратов–Красный Кут–Александров Гай будут курсировать дополнительные поезда
16:53 | 27 августа
В Хвалынском мезее будет экспонироваться выставка «От Алтая до Афона»
15:40 | 27 августа
Более 150 вагонов поездов дальнего следования ежесуточно проходят дезинфекцию на ПривЖД
14:28 | 27 августа
Хоккеисты и фигуристы возобновили тренировки на льду
13:07 | 27 августа
Сотрудница одного из банков обвиняется в мошенничестве в крупном размере
12:10 | 27 августа
Итоги тестирования продукции KAMA TYRES от «Шинасу»
11:03 | 27 августа
Митрополит Лонгин совершит прощальное богослужение на Саратовской земле
09:57 | 27 августа
В Саратовской области пройдут акции, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны
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Во всех школах области будут организованы «Уроки Второй мировой»

Новости


2-3 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» на платформе Youtube проведет Международный онлайн-урок Победы, посвященный Второй мировой войне и ее завершающему этапу на Дальневосточном фронте.

По информации министерства образования области, проект призван привлечь внимание учащихся к важным событиям войны и ее урокам для будущих поколений. На все вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, ответят молодые историки и наставники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.

Во время урока участники могут передать свои личные слова благодарности и поздравления с 75-летием окончания войны ветеранам. Самый внимательный в конце урока сможет выиграть путевку в один из городов-героев для себя и ещё одного друга.

Ссылку на трансляцию можно найти 1 сентября в группе ВКонтакте «Волонтеры Победы» или на канале Vsezapobedu.