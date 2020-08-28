Во всех школах области будут организованы «Уроки Второй мировой»
2-3 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» на платформе Youtube проведет Международный онлайн-урок Победы, посвященный Второй мировой войне и ее завершающему этапу на Дальневосточном фронте.
По информации министерства образования области, проект призван привлечь внимание учащихся к важным событиям войны и ее урокам для будущих поколений. На все вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, ответят молодые историки и наставники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.
Во время урока участники могут передать свои личные слова благодарности и поздравления с 75-летием окончания войны ветеранам. Самый внимательный в конце урока сможет выиграть путевку в один из городов-героев для себя и ещё одного друга.
Ссылку на трансляцию можно найти 1 сентября в группе ВКонтакте «Волонтеры Победы» или на канале Vsezapobedu.