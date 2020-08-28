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В Хвалынском мезее будет экспонироваться выставка «От Алтая до Афона»

Новости / Культура
В Хвалынском мезее будет экспонироваться выставка «От Алтая до Афона»

Свой авторский проект представит первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин.

С 1 сентября по 30 сентября по приглашению Радищевского музея и Поволжского отделения Российской академии художеств Виктор Григорьевич Калинин, первый вице-президент, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России, представляет в картинной галерее Хвалынска авторский проект «От Алтая до Афона».

По информации пресс-службы Радищевского музея, в экспозиции представлено более двадцати работ Виктора Калинина, созданных в период: 2012-2019 годы. Это результат творческих поездок художника по России, на родину в Алтайский край, творческих пленэров в Норвегии, Дании, Франции, паломничества на Святую гору Афон на северо-восточном побережье Греции.

Саратовские зрители уже имели возможность более пристально познакомиться с творчеством Виктора Калинина: его персональная выставка в начале 2019 года экспонировалась в залах Радищевского музея. Это был ретроспективный показ избранных произведений художника со второй половины 1960-х годов по настоящее время. Следует отметить, что четыре картины В.Г. Калинина были приобретены Министерством культуры России еще в 1970-е годы и переданы в коллекцию Радищевского музея (одна из них находится в экспозиции Энгельсской картинной галереи, филиале СГХМ). В картинной галерее города Хвалынска В.Г. Калинин впервые представляет свое творчество.