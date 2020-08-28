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Более 150 вагонов поездов дальнего следования ежесуточно проходят дезинфекцию на ПривЖД

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Более 150 вагонов поездов дальнего следования ежесуточно проходят дезинфекцию на ПривЖД


В целях профилактики инфекционных заболеваний на ПривЖД все вагоны поездов дальнего следования проходят регулярную дезинфекцию. Ежесуточно в пунктах формирования на станциях Саратов-1 и Волгоград-2 соответствующие мероприятия затрагивают более 150 вагонов.

Пассажирские вагоны поездов дальнего следования проходят обязательную дезинфекционную обработку перед выходом в рейс. Также не менее четырех раз в сутки осуществляется тщательная уборка в пути следования. Ее проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного и противовирусного действия. При санитарной обработке особое внимание уделяется зонам, с которыми контактируют пассажиры: дверям, ручкам, поручням, столикам, поверхностям стен.

Все сотрудники железнодорожного транспорта, взаимодействующие с пассажирами и обеспечивающие техническое обслуживание подвижного состава, проходят бесконтактный мониторинг температуры перед началом рабочей смены. Также они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и антисептическими средствами).

В пути следования начальники поездов осуществляют контроль за состоянием здоровья пассажиров и поездной бригады.