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Итоги тестирования продукции KAMA TYRES от «Шинасу»

Новости
Итоги тестирования продукции KAMA TYRES от «Шинасу»


В конце июля 2020 года специалисты Shina.su подвели итоги тестирования летних легковых шин Viatti Strada Asimmetrico 205/55R16. По их мнению, шины имеют отличные эксплуатационные характеристики, за которые и заработали максимальную оценку - 5 баллов.

Начиная с апреля, эксперты испытывали Viatti Strada Asimmetrico на различных дорогах в мегаполисе и за городом. Они проехали 4750 км на укомплектованном шинами автомобиле KIA Ceed (2014 г. выпуска). За период теста погода погодные условия менялись от + 8 до +38 градусов.

«Шины Viatti Strada Asimmetrico обеспечивают надежность и контроль над дорогой в любых погодных условиях в летний период», - отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Отличительная особенность шин Viatti Strada Asimmetrico – это их способность преодолевать любые дорожные покрытия, будь то идеальная дорога или пригородный гравий. Хорошее сцепление с поверхностью достигается благодаря ассиметричному рисунку протектора, а отводящие канавки с повышенной эластичностью снижают риск аквапланирования.

«У шин Viatti Strada Asimmetrico хороший уровень износоустойчивости», - прокомментировал специалист Shina.su.

Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico производят на мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES. Шины имеют типоразмеры от R13 до R18, которые подходят мало и среднеразмерным автомобилям.