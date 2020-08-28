Итоги тестирования продукции KAMA TYRES от «Шинасу»

просмотров: 189

Начиная с апреля, эксперты испытывали Viatti Strada Asimmetrico на различных дорогах в мегаполисе и за городом. Они проехали 4750 км на укомплектованном шинами автомобиле KIA Ceed (2014 г. выпуска). За период теста погода погодные условия менялись от + 8 до +38 градусов.«Шины Viatti Strada Asimmetrico обеспечивают надежность и контроль над дорогой в любых погодных условиях в летний период», - отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».Отличительная особенность шин Viatti Strada Asimmetrico – это их способность преодолевать любые дорожные покрытия, будь то идеальная дорога или пригородный гравий. Хорошее сцепление с поверхностью достигается благодаря ассиметричному рисунку протектора, а отводящие канавки с повышенной эластичностью снижают риск аквапланирования.«У шин Viatti Strada Asimmetrico хороший уровень износоустойчивости», - прокомментировал специалист Shina.su.Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico производят на мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES. Шины имеют типоразмеры от R13 до R18, которые подходят мало и среднеразмерным автомобилям.