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В Саратове восстанавливают первоначальный вид фасада дома с панно, посвященным Олимпиаде-80

Новости
В Саратове восстанавливают первоначальный вид фасада дома с панно, посвященным Олимпиаде-80

Собственник квартиры в доме по ул. Мира, 20а самостоятельно демонтирует плиты утепления.

По информации пресс-службы городской администрации, решение о восстановлении стало результатом контрольных мероприятий, проведенных управлением муниципального контроля администрации города. По словам начальника отдела жилищного контроля Дмитрия Рагузова, было установлено, что работы по утеплению фасада дома проводились с нарушением Правил благоустройства территории, согласно которым запрещено закрывать художественные, архитектурные и декоративные элементы фасадов зданий, к которым относится панно с Олимпиадой-80.

ТСЖ «Олимпийский», в чьем управлении находится данный дом, объявлено предостережение в процессе проведения работ. В настоящее время собственник самостоятельно демонтирует плиты, в ближайшие дни первоначальный вид фасада здания будет полностью восстановлен.