Сотрудница одного из банков обвиняется в мошенничестве в крупном размере

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, обвиняемые вступали в сговор с заемщиками, которым оформляли документы, содержащие недостоверную информацию о месте работы и сумме доходов. В дальнейшем, на основании подложных документов, банк одобрял и выдавал кредитные денежные средства. Суммы кредитов распределялись между обвиняемыми и вступившими с ними в сговор заемщиками в различных процентных соотношениях.В рамках расследования уголовных дел сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемых к совершению 28 эпизодов мошенничеств на сумму более 8 млн рублей.В настоящее время двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей обвиняемой – запрет определенных действий.