Хоккеисты и фигуристы возобновили тренировки на льду

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По словам министра молодежной политики и спорта области Александра Абросимова, вместе с хоккеистами свои тренировки также начали и секции по фигурному катанию. На данный момент в полном объеме возобновили свою работу ЛДС «Кристалл» и ФОК «Заводской».По словам министра, в ФОКах «Кристаллик» (Ленинский район Саратова) и имени Коваленко (Балаково) ведутся ремонтно-подготовительные работы. Ледовые площадки откроются к 10 сентября.По информации пресс-службы министерства, в школе олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» занимаются 765 воспитанников под руководством 25 тренеров. Работает два отделения: хоккей и хоккей с мячом. Фигурным катанием в СШОР «Надежда Губернии» занимается 175 человек. С фигуристами работает 10 тренеров.