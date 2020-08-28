Митрополит Лонгин совершит прощальное богослужение на Саратовской земле

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По информации пресс-службы Саратовской епархии, митрополит покидает пост правящего архиерея в регионе. Теперь он возглавит Симбирскую митрополию. Новым правящим саратовским архиереем станет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.В воскресенье 30 августа в Покровском храме Саратова священнослужители совместно совершат Божественную литургию. "Это будет прощальное богослужение владыки Лонгина, прослужившего на Саратовской кафедре 17 лет", - отметили в пресс-службе.