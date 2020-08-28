В Саратовской области возобновляется работа кафе и ресторанов

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По информации пресс-службы губернатора, предполагается открытие предприятий общепита при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. При этом исключается проведение в них массовых мероприятий, таких как банкеты, свадьбы, дискотеки и так далее.Кроме того, с сегодняшнего дня возобновляется деятельность учреждений, подведомственных министерству образования области.Вместе с тем режим ограничений в области сохраняется до 7 сентября. В частности, остается под запретом проведение массовых мероприятий.