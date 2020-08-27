На Всероссийском фестивале визуальных искусств приз получил 13-летний режиссер
Никита Манец, 13-летний москвич, получил специальный приз на Всероссийском фестивале визуальных искусств в «Орленке». Награда от Премии за доброту в искусстве «На благо мира» юному режиссеру вручена за короткометражный фильм «Мелочь», снятый им на смартфон. Эта первая работа Никиты в качестве сценариста и режиссера посвящена пропавшим детям.
Родители Никиты Манец – волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Поэтому не возникает вопросов, почему Никита, ранее сыгравший в сериалах и кино более 24 ролей, снял картину на социально значимую для общества тему. Фильм рассказывает об отношениях двух братьев, один из которых позже потерялся в огромном городе.
Фильм «Мелочь» уже был представлен в Библиотеках Новой Москвы, а также на нескольких фестивалях короткометражного кино в России и республике Крым. В ноябре этого года жюри Всероссийского конкурса «На благо мира» назовет победителей среди финалистов, в число которых попала и картина Никиты Манец.