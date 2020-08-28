В Саратовской области пройдут акции, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны

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По информации министерства труда и социальной защиты области, 3 сентября в рамках проекта «Уроки Второй мировой» для юных воспитанников центров «Семья» и подопечных комплексных центров социального обслуживания населения состоятся увлекательные лекции и беседы на исторические темы. Педагоги в онлайн-формате расскажут ребятам о роли Красной Армии в окончании Второй мировой войны и освобождении Европы. Некоторые занятия включат в себя виртуальные экскурсии по музеям и экспозициям, посвященным этому периоду истории. Состоятся интерактивные конкурсы и викторины по теме Второй мировой войны.Для представителей старшего поколения запланированы тематические дискуссии и беседы в формате онлайн. Слушатели «Университетов третьего возраста» поговорят о подвиге советских воинов на фронтах Второй мировой и необходимости сохранения исторической памяти.В Энгельсском доме-интернате для инвалидов и престарелых состоится кинопоказ в рамках всероссийского проекта «Великое кино Великой страны». Проживающие учреждения соберутся вместе, чтобы еще раз вспомнить и пересмотреть любимые кинокартины о войне: «Судьба человека», «Офицеры», «Батальоны просят огня».Кроме того, планируется приведение онлайн-акций, флешмобов и челленждей. Специалисты социозащитных учреждений будут публиковать посты в соцсетях, объединяя их единым хештегами: #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ, #БОРЬБАЗАПОБЕДУ, #ГОД2020.