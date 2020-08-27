В Энгельсе полицейские задержали подозреваемого в дачной краже

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 37-летний ранее судимый житель Энгельса переправлял очередных отдыхающих в районе села Шумейка. Со слов мужчины, он сильно проголодался после очередного рейса, однако с собой перекус не взял. В поисках съестного он направился в ближайший дачный поселок и залез через окно в первый попавшийся дом. Внутри мужчина обнаружил пельмени, купаты, окороки, курицу, 10 килограммов сахара, 20 банок кабачковой икры и банку кофе. Все это стало добычей "гостя".Через несколько дней подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъять не удалось. Общий ущерб от действий дачного вора составил 5550 рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело.