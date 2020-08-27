27 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:00 | 27 августа
В Саратовской области возобновляется работа кафе и ресторанов
18:42 | 26 августа
На Всероссийском фестивале визуальных искусств приз получил 13-летний режиссер
17:00 | 26 августа
В Энгельсе полицейские задержали подозреваемого в дачной краже
15:48 | 26 августа
Саратовские кинотеатры подготовят к безопасной работе со зрителями
14:50 | 26 августа
Саратове в предупреждают о временном отключении ряда телеканалов
14:19 | 26 августа
В Саратове восстанавливают первоначальный вид фасада дома с панно, посвященным Олимпиаде-80
13:37 | 26 августа
В районах области продолжается ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны
12:27 | 26 августа
В Саратове раскрыто мошенничество
11:14 | 26 августа
Пригородные поезда, задействованные в перевозках на ПривЖД, проходят регулярную санитарную обработку
10:06 | 26 августа
Работников саратовской киноиндустрии поздравит актер Константин Милованов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские кинотеатры подготовят к безопасной работе со зрителями

Новости / Культура


В Саратове состоялась коллегия министерства культуры области, на которой рассматривались итоги деятельности за первое полугодие и задачи на предстоящий период 2020 года.

Одной из тем заседания стал вопрос эффективности деятельности муниципальных модернизированных кинозалов. По этой теме выступила директор областного методического киновидеоцентра Ирина Бережная. В ходе выступления она акцентировала внимание на высокую позицию Саратовской области в рейтинге регионов России по темпам модернизации муниципальных кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек. В частности, обратила внимание на итоги конкурса Фонда кино текущего года: в начале августа стало известно, что в Озинском районе до конца 2020 года откроется 36-й в регионе модернизированный муниципальный кинозал.

Помимо этого, были обозначены проблемы региональной киноотрасли в условиях карантинных мер, в частности необходимость сохранения зрительской аудитории. С этой целью многие муниципальные кинозалы начали активно осваивать новые для себя дистанционные форматы работы со зрителем. Такие проекты были осуществлены и Саратовским областным методическим киновидеоцентром: в числе таких онлайн-проектов Ирина Бережная выделила региональные семинары для работников киноотрасли, областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области», выпуск и размещение в интернет-ресурсах методических электронных видеоматериалов.

Ирина Бережная также отметила важность подготовки муниципальных кинотеатров к открытию после снятия карантинных мер с внедрением и соблюдением всех санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором. В рамках повышения уровня готовности муниципальных кинозалов к работе со зрителями после снятия карантинных мер по инициативе областного киновидеоцентра муниципальные кинозалы провели видеофлешмоб «Кино будет!», который размещен на официальном ютуб-канале учреждения.