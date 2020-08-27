Саратовские кинотеатры подготовят к безопасной работе со зрителями

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Одной из тем заседания стал вопрос эффективности деятельности муниципальных модернизированных кинозалов. По этой теме выступила директор областного методического киновидеоцентра Ирина Бережная. В ходе выступления она акцентировала внимание на высокую позицию Саратовской области в рейтинге регионов России по темпам модернизации муниципальных кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек. В частности, обратила внимание на итоги конкурса Фонда кино текущего года: в начале августа стало известно, что в Озинском районе до конца 2020 года откроется 36-й в регионе модернизированный муниципальный кинозал.Помимо этого, были обозначены проблемы региональной киноотрасли в условиях карантинных мер, в частности необходимость сохранения зрительской аудитории. С этой целью многие муниципальные кинозалы начали активно осваивать новые для себя дистанционные форматы работы со зрителем. Такие проекты были осуществлены и Саратовским областным методическим киновидеоцентром: в числе таких онлайн-проектов Ирина Бережная выделила региональные семинары для работников киноотрасли, областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области», выпуск и размещение в интернет-ресурсах методических электронных видеоматериалов.Ирина Бережная также отметила важность подготовки муниципальных кинотеатров к открытию после снятия карантинных мер с внедрением и соблюдением всех санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором. В рамках повышения уровня готовности муниципальных кинозалов к работе со зрителями после снятия карантинных мер по инициативе областного киновидеоцентра муниципальные кинозалы провели видеофлешмоб «Кино будет!», который размещен на официальном ютуб-канале учреждения.