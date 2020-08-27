Саратове в предупреждают о временном отключении ряда телеканалов

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По информации регионального Филиала РТРС, в указанное время возможны перерывы в трансляции второго мультиплекса (пакета каналов) цифрового телевидения в населенных пунктах Марксовского района: п. Водопьяновка, с. Воскременское, с. Вознесенка, п. Восток, с. Ильичевка, с. Калининское, с. Караман, с. Кировское, с. Полековское, с. Пугачевка, с. Степное, п. Сухой, п. Чапаевка, с. Чкаловка. В состав второго мультиплекса включены 10 телеканалов: РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и МузТВ. Выполнение работ не повлияет на вещание телеканалов первого мультиплекса: Первый канал, Россия - 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр.Кроме того, 3 сентября 2020 года в период с 9.00 до 16.00 часов (по местному времени) планируются профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в р.п. Пинеровке Балашовского района. В указанное время возможны перерывы в трансляции первого и второго мультиплексов цифрового телерадиовещания, а также радиостанции Радио России в населенных пунктах Балашовского, Аркадакского, Калининского, Романовского, Самойловского и Турковского районов. В зоне охвата передающей станции Пинеровка проживает около 260 тысяч человек.