27 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:00 | 27 августа
В Саратовской области возобновляется работа кафе и ресторанов
18:42 | 26 августа
На Всероссийском фестивале визуальных искусств приз получил 13-летний режиссер
17:00 | 26 августа
В Энгельсе полицейские задержали подозреваемого в дачной краже
15:48 | 26 августа
Саратовские кинотеатры подготовят к безопасной работе со зрителями
14:50 | 26 августа
Саратове в предупреждают о временном отключении ряда телеканалов
14:19 | 26 августа
В Саратове восстанавливают первоначальный вид фасада дома с панно, посвященным Олимпиаде-80
13:37 | 26 августа
В районах области продолжается ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны
12:27 | 26 августа
В Саратове раскрыто мошенничество
11:14 | 26 августа
Пригородные поезда, задействованные в перевозках на ПривЖД, проходят регулярную санитарную обработку
10:06 | 26 августа
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Саратове в предупреждают о временном отключении ряда телеканалов

Новости


В понедельник, 31 августа, в период с 13.00 до 13.30 часов планируются профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в п. Водопьяновке Марксовского района.

По информации регионального Филиала РТРС, в указанное время возможны перерывы в трансляции второго мультиплекса (пакета каналов) цифрового телевидения в населенных пунктах Марксовского района: п. Водопьяновка, с. Воскременское, с. Вознесенка, п. Восток, с. Ильичевка, с. Калининское, с. Караман, с. Кировское, с. Полековское, с. Пугачевка, с. Степное, п. Сухой, п. Чапаевка, с. Чкаловка. В состав второго мультиплекса включены 10 телеканалов: РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и МузТВ. Выполнение работ не повлияет на вещание телеканалов первого мультиплекса: Первый канал, Россия - 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр.

Кроме того, 3 сентября 2020 года в период с 9.00 до 16.00 часов (по местному времени) планируются профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в р.п. Пинеровке Балашовского района. В указанное время возможны перерывы в трансляции первого и второго мультиплексов цифрового телерадиовещания, а также радиостанции Радио России в населенных пунктах Балашовского, Аркадакского, Калининского, Романовского, Самойловского и Турковского районов. В зоне охвата передающей станции Пинеровка проживает около 260 тысяч человек.
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