В районах области продолжается ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны

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По информации министерства по делам территориальных образований области, в настоящее время подходят к завершению работы по восстановлению памятника Воину – освободителю в р.п. Екатериновка. Ежегодно в памятные даты ветераны, труженики тыла, местные жители проводят на территории монумента памятные мероприятия.В селе Канаевка Ивантеевского района подходит к завершению реставрация, установленного более сорока лет назад памятника погибшим в Великой Отечественной войне.В рамках ремонтных работ памятников в р.п. Екатериновка и в селе Канаевка произведена установка бортовых камней, укладка покрытия из тротуарной плитки, обновлено покрытие памятника и другие работы.В селе Розовка Краснокутского муниципального района установлен новый памятник участникам Великой Отечественной войны.