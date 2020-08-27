В Саратове раскрыто мошенничество

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По информаци УМВД России по г. Саратову, в Октябрьский отдел полиции обратился 26-летний житель областного центра, который в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже колб для кальянов в количестве 10 штук. Связавшись в мессенджере с автором поста, незнакомец попросил горожанина сначала оплатить товар по указанному им номеру телефона. Но как только заявитель перевел деньги в размере 5 410 рублей, «продавец» больше не отвечал, а посылка саратовцу так и не пришла.Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по борьбе с мошенничеством общеуголовной направленности, раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий уголовного розыска УМВД России по городу Саратову по подозрению в совершении преступлении доставлен 22-летний житель Магнитогорска. Мужчина сознался в содеянном, ему избрана мера принуждения – обязательство о явке.