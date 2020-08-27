27 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
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09:00 | 27 августа
В Саратовской области возобновляется работа кафе и ресторанов
18:42 | 26 августа
На Всероссийском фестивале визуальных искусств приз получил 13-летний режиссер
17:00 | 26 августа
В Энгельсе полицейские задержали подозреваемого в дачной краже
15:48 | 26 августа
Саратовские кинотеатры подготовят к безопасной работе со зрителями
14:50 | 26 августа
Саратове в предупреждают о временном отключении ряда телеканалов
14:19 | 26 августа
В Саратове восстанавливают первоначальный вид фасада дома с панно, посвященным Олимпиаде-80
13:37 | 26 августа
В районах области продолжается ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны
12:27 | 26 августа
В Саратове раскрыто мошенничество
11:14 | 26 августа
Пригородные поезда, задействованные в перевозках на ПривЖД, проходят регулярную санитарную обработку
10:06 | 26 августа
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В Саратове раскрыто мошенничество

Новости


Подозреваемый задержан.

По информаци УМВД России по г. Саратову, в Октябрьский отдел полиции обратился 26-летний житель областного центра, который в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже колб для кальянов в количестве 10 штук. Связавшись в мессенджере с автором поста, незнакомец попросил горожанина сначала оплатить товар по указанному им номеру телефона. Но как только заявитель перевел деньги в размере 5 410 рублей, «продавец» больше не отвечал, а посылка саратовцу так и не пришла.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по борьбе с мошенничеством общеуголовной направленности, раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий уголовного розыска УМВД России по городу Саратову по подозрению в совершении преступлении доставлен 22-летний житель Магнитогорска. Мужчина сознался в содеянном, ему избрана мера принуждения – обязательство о явке.