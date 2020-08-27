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Работников саратовской киноиндустрии поздравит актер Константин Милованов

Новости / Культура
Празднование Дня российского кино пройдёт 27 августа в онлайн-формате.

Во время прямой трансляции на ютуб-канале областного киновидеоцентра к саратовским кинематографистам и работникам региональной киноотрасли обратится выпускник Саратовского Театрального института, актер театра и кино, наш земляк Константин Милованов. Его поздравления и воспоминания о работе в кино и театре станут одним из первых блоков трансляции.

Впервые в нашей области День российского кино пройдет в онлайн-формате. Трансляция праздничного мероприятия начнется завтра, 27 августа в 10.00 по местному времени на ютуб-канале областного киновидеоцентра. К зрителям онлайн-мероприятия обратятся министр культуры области Татьяна Гаранина, директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная и глава Петровского муниципального района Денис Фадеев.

В программе Дня кино запланирована #ОнлайнКиноПерекличка: самодеятельные артисты Петровского района подготовили для подписчиков ютуб-канала областного киновидеоцентра большое творческое приветствие. А специалисты киноотрасли из других муниципальных районов области покажут свои креативные видеопоздравления. Всего в этой творческой #ОнлайнКиноПерекличке примут участие около 200 любителей кино - жителей нашей области.




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