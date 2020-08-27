Саратовская область готова к отопсезону на 83%

просмотров: 169

По словам министра, технически подготовлено 2650 теплоисточников (83%), 2127 км тепловых сетей (90%), 3829 объектов социальной сферы (85%), 347887 домов жилищного фонда (многоквартирные дома и индивидуально-определенные здания) (76%), 3473,78 км водопроводных сетей (85%), 685,56 км канализационных сетей (81%).До 15 ноября всем органам местного самоуправления области необходимо получить паспорта готовности. Саратовское отделение Средне-Поволжского управления Ростехнадзора разработало график оценки готовности муниципальных образований Саратовской области к отопсезону 2020-2021 годов, первые проверки начнутся с 16 октября.- Подготовка к осеннее-зимнему периоду - это не только проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ, но и модернизация систем теплоснабжения. По госпрограмме Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области» за 8 месяцев 2020 года модернизированы системы теплоснабжения в 33 учреждениях социальной сферы в 7 районах области. В настоящее время идут пуско-наладочные работы для своевременного вхождения объектов в отопительный сезон 2020-2021 годов, установлены 3 блочно-модульные котельные. Переведено на индивидуальное отопление более 100 квартир, установлено 1000 энергосберегающих светильников уличного освещения, - сообщил Павел Мигачев.