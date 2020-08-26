В Саратове задержан подозреваемый в краже велосипедов

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ЧП произошло в Кировском районе Саратова. С лестничной площадки дома по улице Техническая неизвестный похитил велосипед. О пропаже двухколесного транспортного средства в полицию сообщил владелец. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 38-летний житель Энгельса. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что продал похищенное в комиссионный магазин в Энгельсе. Кроме того, задержанный рассказал полицейским, что, действуя по той же схеме, похитил в областном центре еще один велосипед из тамбура подъезда жилого дома на улице Оржевского. Похищенный велосипед, стоимостью 10 тысяч рублей, он также сдал в комиссионный магазин.Мужчина помещен плд подписку о невыезде.