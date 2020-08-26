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FastTips – возможность перечислить чаевые через Систему быстрых платежей

Новости
FastTips – возможность перечислить чаевые через Систему быстрых платежей

Зарегистрировавшись в личном кабинете, сотрудники кафе и ресторанов формируют уникальные QR-коды, доступные для печати на любом носителе или демонстрации на экране телефона. Клиенты заведений могут отсканировать такой код и перечислить чаевые на счет сотрудника в сервисе. Накопленные средства выводятся на указанную пользователем банковскую карту.

Ключевая особенность FastTips — переход непосредственно в приложение банка-участника СБП сразу после сканирования QR-кода. В приложении вводится сумма и подтверждается перевод. Клиенту нет необходимости указывать данные карты на стороннем сайте, как этого требуют подобные системы.

Сервис реализован в партнерстве с Банковской группой СКБ-банка.

«СБП стала уже всем понятной и активно развивающейся технологией, зарекомендовавшей себя в ритейле. Все очень просто и безопасно. Теперь для того, чтобы оставить чаевые, клиенту потребуется только мобильный телефон с камерой, где уже установлено приложение банка-участника СБП. Клиент сканирует QR-код, автоматически происходит переход в мобильное приложение банка, формируется страница с платежом, остается внести сумму и нажать «Оплатить». Больше ничего делать не нужно», - отметил Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка.

На текущий момент FastTips работает над привлечением новых пользователей, а банки стремительно подключаются к СБП. Согласно проекту положения “О платежной системе Банка России” к июлю 2021 года все системно значимые банки реализуют возможность оплаты по QR-коду.