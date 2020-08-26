Названы обладатели Национальной премии в области индустрии моды «Золотое Веретено»
В Москве названы имена лауреатов XVII Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Среди 34-х награжденных – не только дизайнеры, руководители предприятий и ритейлеры, но и представители рабочих профессий – портные, вязальщицы, скорняки, ткачихи, швеи. Торжественная церемония награждения Премии прошла 19 августа 2020 года в концертном зале «Мир», участниками и зрителями события стали около двухсот человек, среди которых присутствовали известные личности из сферы бизнеса, моды, представители общественных организаций и власти. Вечер вели дизайнер Юлия Иванова и актер Максим Аверин.
Каждому лауреату и его достижениям на мероприятии был посвящен видеоролик, а в ходе программы состоялись fashion показы обладателей премии. Впервые в рамках Премии были вручены статуэтки в разделе Fashion Production в номинациях Fashion DJ, fashion-продюсер и YouTube канал. Золотое веретено было также впервые вручено в номинации «Байер». Специальных наград Премии были удостоены ректор РГУ им. Косыгина Валерий Белгородский и модный дом Татьяны Парфеновой.