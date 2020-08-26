Названы обладатели Национальной премии в области индустрии моды «Золотое Веретено»

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Каждому лауреату и его достижениям на мероприятии был посвящен видеоролик, а в ходе программы состоялись fashion показы обладателей премии. Впервые в рамках Премии были вручены статуэтки в разделе Fashion Production в номинациях Fashion DJ, fashion-продюсер и YouTube канал. Золотое веретено было также впервые вручено в номинации «Байер». Специальных наград Премии были удостоены ректор РГУ им. Косыгина Валерий Белгородский и модный дом Татьяны Парфеновой.