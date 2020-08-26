Гуманитарную помощь в Павлодар направил Экспертный клуб «Урал-Евразия»

просмотров: 148

По словам Константина Погорельского, директора Экспертного клуба «Урал-Евразия», тесную связь с павлодарскими коллегами организация поддерживает с 2018 года, когда в Екатеринбурге состоялась Школа молодых журналистов, участниками которой стали Александр Вервекин и Салауат Игликов. Далее уже екатеринбуржцы приехали в Павлодар на I Международный форум поисковых отрядов. «Урал-Евразия» сотрудничает также с общественными организациями Костаная, Кокшетау, Петропавловском. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в Казахстане, клуб направил медицинские средства, надеясь, что это поможет павлодарцам быстрее справиться с пандемией коронавируса.Старт проекту «Добро-Соседство» был дан в июле 2020 года по инициативе некоммерческих организаций Екатеринбурга, Астрахани, Казани, Саратова, Уфы и Оренбурга. Россияне отправили в города Казахстана гуманитарных грузов на сумму свыше 1,5 млн рублей.