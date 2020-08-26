КАМА 365 – всесезонные шины для юга России

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«КАМА 365 подходит как раз нам, потребителям-южанам и приспособлена для круглогодичной эксплуатации в регионах с теплыми зимами», – считают эксперты Краеведческо-новостного портала «Астраханский листок».Линейка КАМА 365 была создана для эксплуатации при температурах от -10 °C до +55 °C преимущественно на твердом дорожном покрытии. Специальный рисунок протектора эффективно сопротивляется аквапланированию, гарантирует высокие сцепные свойства и обеспечивает высокий комфорт с низким уровнем шума.«Все больше жителей южных областей России в качестве оптимизации расходов на эффективное поддержание автомобиля в рабочем состоянии выбирают шины круглогодичного использования», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».В линейке КАМА 365 представлены шины в диапазоне от R13 до R16 для легковых и легкогрузовых автомобилей, внедорожников и кроссоверов. Бренд КАМА выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.Источник: https://astralist.info/archives/13800