26 августа 2020 СРЕДА
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КАМА 365 – всесезонные шины для юга России

Новости
КАМА 365 – всесезонные шины для юга России


В Астрахани подвели итоги тестирования шин КАМА 365 195/65 R15. Специалисты отметили хорошую управляемость и акустический комфорт при оптимальном соотношении цена-качество.

«КАМА 365 подходит как раз нам, потребителям-южанам и приспособлена для круглогодичной эксплуатации в регионах с теплыми зимами», – считают эксперты Краеведческо-новостного портала «Астраханский листок».

Линейка КАМА 365 была создана для эксплуатации при температурах от -10 °C до +55 °C преимущественно на твердом дорожном покрытии. Специальный рисунок протектора эффективно сопротивляется аквапланированию, гарантирует высокие сцепные свойства и обеспечивает высокий комфорт с низким уровнем шума.

«Все больше жителей южных областей России в качестве оптимизации расходов на эффективное поддержание автомобиля в рабочем состоянии выбирают шины круглогодичного использования», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В линейке КАМА 365 представлены шины в диапазоне от R13 до R16 для легковых и легкогрузовых автомобилей, внедорожников и кроссоверов. Бренд КАМА выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Источник: https://astralist.info/archives/13800